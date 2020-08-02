В Израиле утвердили назначение Александра Бен-Цви послом в РФ

Власти Израиля утвердили назначение действующего посла страны в Польше Александра Бен-Цви новым послом в России, следует из сообщения израильского МИД.
Назначение Александра Бен-Цви послом в Россию было одобрено сегодня правительством Израиля, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны,
передаётРИА Новости.
На сегодняшний день должность временного поверенного в делах Израиля в России занимает Яков Ливне.
Ранее NEWS.ru писал, что израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец рассказал, что заразился коронавирусом. Он получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом он сам сообщил в Twitter. Политик
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