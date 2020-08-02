В Израиле утвердили назначение Александра Бен-Цви послом в РФ

https://static.news.ru/photo/56436862-1c5c-11ea-8d2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Власти Израиля утвердили назначение действующего посла страны в Польше Александра Бен-Цви новым послом в России, следует из сообщения израильского МИД.

Назначение Александра Бен-Цви послом в Россию было одобрено сегодня правительством Израиля, — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день должность временного поверенного в делах Израиля в России занимает Яков Ливне.

Ранее NEWS.ru писал, что израильский министр по делам Иерусалима и наследия Рафи Перец рассказал, что заразился коронавирусом. Он получил положительный результат теста на COVID-19.