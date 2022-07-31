В Индии зафиксирован первый возможный случай смерти от оспы обезьян В Минздраве Индии сообщили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян

Фото: Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава департамента здравоохранения индийского штата Керала Вина Джордж сообщила о смерти пациента, который ранее получил положительный тест на оспу обезьян, передает Indian Express. По ее словам, мужчина лежал в больнице с энцефалитом и первый тест не выявил у него признаков обезьяньей оспы.

У юноши ранее не было симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита и усталости. Его родственники сдали результат теста в день его смерти. Расследование высокого уровня будет проведено в связи со смертью, поскольку оспа обезьян имеет очень низкий уровень смертности, — рассказала Джордж.

Она подчеркнула, что похороны молодого человека прошли в соответствии с протоколом для жертв оспы обезьян. Все те люди, которые контактировали с ним в последние дни, были поставлены под пристальное наблюдение специалистов. Также отмечается, что в Индии официально зафиксировано четыре случая заражения оспой обезьян и три из них были обнаружены именно в штате Керала.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 23 июля объявила вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения. На сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% инфицированных зарегистрированы в Европе.

Ранее было официально подтверждено три случая смерти от оспы обезьян за пределами Африканского континента. Два из них произошли в Испании, один — в Бразилии.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение вируса, так как ранее в Минздраве Великобритании отметили, что заметная доля выявленных случаев приходится на геев и бисексуальных мужчин из-за нового способа передачи вируса.