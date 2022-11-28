В Индии муж помог жене спрятать тело любовника, умершего во время секса

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В городе Бангалор в Индии мужчина помог своей жене спрятать тело ее 67-летнего любовника, который скончался во время секса с ней, сообщает Indian Express. По данным газеты, у мужчины случился эпилептический припадок. По факту произошедшего полиция возбудила три уголовных дела.

Инцидент произошел 17 ноября в Бангалоре, штат Карнатака. По данным полиции, 67-летний бизнесмен пригласил к себе домой 35-летнюю любовницу и занялся с ней сексом. В процессе у него произошел эпилептический припадок, после чего он скончался. Женщина позвала своего мужа и его брата, чтобы они помогли избавиться от тела. Они замотали труп в полиэтилен и оставили в безлюдном месте. Позднее его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

У 67-летнего бизнесмена был роман с 35-летней домохозяйкой из Бангалора. 16 ноября он пришел к ней домой около 17:00 и умер в ее постели. Женщина занервничала, думая, что ее имя будет очернено в обществе, и позвонила мужу и брату. Они упаковали тело бизнесмена в полиэтиленовый пакет и бросили его в изолированном месте, — рассказал офицер полиции.

Ранее врач-кардиолог Ольга Народовская рассказала, что умереть во время секса рискуют в основном люди пожилого возраста с заболеваниями сердца. Однако, согласно исследованиям, во время полового акта умирают лишь 0,7% людей из числа внезапно умерших, пояснила специалист. По ее словам, вероятность остановки сердца во время секса у здорового молодого человека крайне мала, хотя и существует.

При этом эксперт добавила, что препараты для потенции могут быть вредны для сердца, если превышать рекомендуемую дозировку. Помимо того, такие препараты противопоказаны тем, кто принимает лекарства с содержанием нитратов, уточнила Народовская.