Кардиолог рассказала о риске умереть во время секса Кардиолог Народовская: пожилые люди с заболеваниями сердца могут умереть во время секса

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Умереть во время секса рискуют в основном люди пожилого возраста с заболеваниями сердца, рассказала «Москве 24» врач-кардиолог Ольга Народовская. Однако согласно исследованиям, во время полового акта умирают лишь 0,7% людей из числа внезапно умерших, пояснила специалист. По ее словам, вероятность остановки сердца во время секса у здорового молодого человека крайне мала, хотя и существует.

В группе риска в основном мужчины 60+ с заболеваниями сердца, в основном это ишемическая болезнь сердца. Этим людям критически важно наблюдаться у кардиолога, — предупредила кардиолог.

При этом эксперт добавила, что препараты для потенции могут быть вредны для сердца, если превышать рекомендуемую дозировку. Помимо того, такие препараты противопоказаны тем, кто принимает лекарства с содержанием нитратов, уточнила Народовская.

Сексолог Юлия Варра ранее рассказала, что ношение теплых носков во время секса не повлияет на достижение оргазма, так как это очень тонкий процесс, который зависит от множества факторов. Она подчеркнула, что если участники полового акта мерзнут, то достичь оргазма им действительно будет тяжело, но гораздо больше на это влияют такие факторы, как стресс, недостаточная прелюдия и психологическая неслаженность партнеров.