https://static.news.ru/photo/21a59bc6-93c6-11e9-b670-fa163e074e61_660.jpg Фото: synchropics/CHROMORANGE

Врачи Гонконга зафиксировали ещё десять случаев заражения китайским коронавирусом. Сейчас в стране насчитывают 36 больных.

Среди пациентов есть семья из девяти человек. Родственники собирались 26 января на совместный ужин.

В городе действует 14-дневный карантин для всех въезжающих с материкового Китая. Кроме того, местные власти приказали закрыть туристические, культурные и спортивные объекты, а также отменить массовые мероприятия, передаёт ТАСС.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.

Как писал NEWS.ru, результаты обследования человека на заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV могут быть получены за 40 минут. Устройство создали учёные из Гонконгского университета науки и технологий. По словам одного из разработчиков, профессора Вэнь Вэйцзя, новинка уже отправлена в несколько городов, включая провинцию Хубэй, ставшую эпицентром вспышки заболеваемости. Устройство анализирует образцы жидких выделений человеческого организма.