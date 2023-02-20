Умер автор аниме «Космический пират Харлок» Скончался создатель аниме и манги Рэйдзи Мацумото

Фото: Kika Press/Global Look Press

Рэйдзи Мацумото

Японский автор манги и аниме Рэйдзи Мацумото скончался в возрасте 85 лет, сообщает телеканал NHK. Смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности. Мацумото является автором манги «Космический пират Харлок» и сценаристом одноименного аниме (Space Pirate Captain Harlock, 2013).

Он также известен созданием культовых аниме «Космический линкор "Ямато"» (Space Battleship Yamato, 1974–1975 и 2014) и «Галактический экспресс 999» (Galaxy Express 999, 1979).

В январе умер отечественный художник-постановщик Вячеслав Назарук, принимавший участие в создании советских мультфильмов «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка» и «Крошка Енот». Он скончался на 82-м году жизни.

10 сентября прошлого года стало известно о смерти другого советского и российского мультипликатора, заслуженного художника РФ Владимира Вышегородцева. Вышегородцев выпустил десятки мультипликационных работ, среди которых «Баба-яга против», «Каникулы в Простоквашино», «Пес в сапогах», «Мы с Шерлоком Холмсом», «Незнайка на Луне», «Котенок по имени Гав».