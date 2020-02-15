https://static.news.ru/photo/41946fba-500a-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

Управление городского и сельского строительства китайского города Ухань опровергло появившиеся в Сети данные о том, что возведённая за 10 дней для борьбы с коронавирусом больница «Хошэньшань» сдута ветром. Накануне в регионе прошёл дождь со снегом.

Протечка, о которой рассказали в Интернете, произошла в «Лэйшэньшане» — это модульное отделение, которое ещё не передали госпиталю в пользование, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны страны, лечебные учреждения, построенные в рекордно короткие сроки госпитали для лечения коронавируса нового типа, начали принимать заболевших 3 и 6 февраля соответственно.

Накануне суд в Китае напомнил гражданам, что носителей коронавируса, которые нарушат карантин или откажутся от терапии, может ждать смертная казнь.

По китайским законам, казнить могут отказника, чьи действия привели к заражению других людей. Наказания предусмотрены для всех носителей вируса, которые самовольно нарушают карантин, посещают общественные места и пользуются транспортом.

Пациента, который намеренно заразит медработника, повредит защитную одежду или нападёт на врача, также могут приговорить к высшей мере.

С начала эпидемии коронавируса COVID-19 китайские силовики выявили 21 гражданина, нарушившего карантинные правила. Смертная казнь грозит четырём из них.

Как писал NEWS.ru, к 15 февраля эпидемия охватила более 67 тысяч человек, из которых 99% находятся в Китае. За полтора месяца погибли 1,5 тысячи заразившихся, выздоровели около 8,5 тысячи.