Удержать статус-кво в Тайваньском проливе: зачем общаются Байден и Си Лидер КНР в ходе двухчасовой беседы намекнул Байдену, что тот рискует обжечься

Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Джо Байден и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин более двух часов общались тет-а-тет в ходе телефонных переговоров, которые были призваны если не ликвидировать, то хотя бы придать цивилизованный характер конфронтации, которая в любой момент может выйти из-под контроля. Такая конфронтация может разразиться из-за Тайваня, так как Тайваньский пролив разделяет не только материковый Китай и остров географически, но также Китай и США политически. NEWS.ru разобрался, есть ли надежда, что переговоры двух лидеров смогут разрешить конфликт, который не получается разрешить на протяжении уже более 70 лет.

Когда США и Китай ведут переговоры по каким-то «общечеловеческим» проблемам, будь то климатические изменения или пандемия, их представителям худо-бедно, но случается приходить к взаимопониманию. Хуже, но не безнадежно, проходит общение двух стран по экономическим темам. На этом фоне обсуждение тайваньской проблемы было, остается и, видимо, будет той темой, которую не сдвинут с мертвой точки никакие дипломатические усилия, что доказывает опыт предыдущих американских администраций.

Администрация Джо Байдена, несмотря на высказываемый ею первоначальный оптимизм, вряд ли сможет добавить что-то принципиально новое в тайваньскую проблему, и прошедшие в четверг переговоры это со всей безжалостностью подтвердили. Хуже того, по мере роста уверенности Пекина в своем военном потенциале тон китайских лидеров тоже становится всё более самоуверенным и бескомпромиссным — в том время как позиция американской стороны такими же темпами выглядит всё менее убедительной.

Вам не следует пренебрегать общественным мнением. Если вы будете играть с огнем, вы рискуете обжечься. Я надеюсь, американская сторона это ясно понимает, — предупредил Байдена Си Цзиньпин тоном, каким говорят начальники с нерадивыми починенными, но не лидеры двух сверхдержав между собой.

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

В конце концов, международное право в данном случае формально на стороне Пекина, поскольку большинство стран, включая США, не признают Тайвань самостоятельным государством. Есть большая вероятность, что приход острова в объятия материковой родины — только вопрос времени и способов, которыми он будет осуществлен: по гонконгскому сценарию, по крымскому или как-то еще.

Жесткая позиция Си в его разговоре с Байденом имеет еще и внутренние причины: Компартия Китая ведет подготовку к очередному съезду, на котором, как ожидается, её лидер попытается в нарушение неписаных традиций переизбраться на третий срок, причем в то время, когда экономика страны переживает худший за многие десятилетия период. А для этого руководителю КПК полезно выглядеть «железным человеком», дабы ни у кого в партии не возникло желания ему перечить.

Белый дом сегодня настолько пасует перед Пекином, что в администрации Байдена даже дистанцировались от спикера конгресса Нэнси Пелоси, которая ранее в июле объявила о планах посетить Тайвань. Команда Байдена опасается дать Пекину предлог для силового решения 70-летней проблемы, но при этом пока не смогла предложить континентальным китайцам никаких вариантов, кроме как найти общий язык с китайцами островными. Есть данные, что сотрудники администрации президента США, вплоть до уровня главы Пентагона, всю эту неделю за закрытыми дверями убеждают спикера конгресса не одобрять визит Пелоси на Тайвань, поскольку с точки зрения Пекина Байден и Пелоси — это практически один и тот же человек, так как оба они — члены Демократической партии, а партийную дисциплину в Пекине воспринимают очень серьезно.

В четверг американская сторона тоже, по сути, толкла воду в ступе, и заявления Белого дома вызывают ощущения дежавю.

Политика США в отношении Тайваня не претерпела изменений. США решительно противостоят любым односторонним попыткам силовых действий в Тайваньском проливе, имеющим целью изменить существующее положение либо подорвать там мир и стабильность, — говорится в коммюнике по итогам переговоров.

И дело не в том, что вокруг Джо Байдена так плохо с дипломатическими талантами. Дело в том, что Пекину никаких советчиков, посредников, а тем более надсмотрщиков в конфликте, который в КНР считают внутренним, не требуется. Вашингтону ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре — в данном случае описывать состоявшийся разговор как «прямой и честный».

Фото: White House/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

С февраля 2021 года это уже пятый по счету разговор Байдена и Си, и с такой динамикой их может состояться еще сколько угодно, воз будет всё на том же месте, сказал NEWS.ru эксперт по американо-китайским отношениям Павел Каменнов.

В администрации Байдена никто и не ждет, что его разговоры с Си Цзиньпином приведут к какому-то прорыву. Эти переговоры ведутся с единственной целью — подтвердить готовность к диалогу, а проще говоря — к поддержанию статус-кво в треугольнике Пекин — Тайбэй — Вашингтон. Экономические связи между всеми тремя парами в этой системе настолько глубоки, что рисковать ими ни одна из сторон в условиях глобальной нестабильности не станет. Поэтому и американские гарантии Тайваню, и угрозы Пекина в адрес Тайбэя и Вашингтона, и предупреждения из Вашингтона Пекину имеют одну и ту же цель: подтвердить, что позиции сторон не претерпели изменений и дела можно продолжать вести как обычно. Павел Каменнов замруководителя Центра экономических и социальных исследований Китая РАН

Также Белый дом постарался принизить воинственные предупреждения китайского лидера: мол, это обычный для пекинской дипломатии язык, за которым не стоит никаких реальных намерений.

Даже если лидеры когда-нибудь встретятся очно, это поменяет только форму, но не содержание их взаимоотношений. Такая встреча вполне может состояться осенью нынешнего года на полях одного из азиатско-тихоокеанских саммитов, но никто даже не пытается представить ее как эпохальную (как это было с очными встречами лидеров США и СССР в годы холодной войны). В конце концов, оба они ранее общались очно, и не раз, — но тогда они не занимали высших постов в своих государствах, и их встречи по этой причине не привлекали столько внимания.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джо Байден и Си Цзиньпин 2011 год

Примечательно, что инициативу такой встречи тет-а-тет проявляют именно в Вашингтоне. «Язык жестов» тем самым говорит о том, что именно Пекин в американо-китайском диалоге удерживает стратегическую инициативу, заставляя оппонентов суетиться и искать к себе подходы (в том числе в буквальном смысле слова). Известно, что в марте, когда Байден последний раз общался с Си, он просил своего собеседника повлиять на Владимира Путина, чтобы тот остановил военные действия на Украине. «Ответом» был полный игнор.