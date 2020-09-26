Удалённая инспекция Курил министром возмутила японцев

https://static.news.ru/photo/9737ccbc-012d-11eb-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно дистанционно осмотрел Курильские острова. Его инспекция велась с острова Хоккайдо.

После этого Коно заявил, что будет прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы. Помочь ему должен опыт переговоров с Москвой на посту главы МИД Японии. Чиновник напомнил, что ещё его дед Итиро Коно в качестве министра вёл переговоры с СССР по Северным территориям. Об инспекции Коно сообщило японское агентство «Дзидзи цусин».

Читатели в Стране восходящего солнца неоднозначно отреагировали на заявления министра: «Японские правители уже больше не заявляют активно о возврате островов. Они думают лишь о том, как объяснить ситуацию японскому народу», «О каком-таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль!», «Министру Коно только и остаётся, что ссылаться на своего деда Итиро Коно, который в какие-то доисторические времена вёл с Россией (СССР) переговоры».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи японского сервиса Yahoo News Japan отреагировали на сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил. Освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, и такой ход вещей возмутил японских читателей.