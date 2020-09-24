Японцы возмутились развитию южных Курил

https://static.news.ru/photo/73ca2d64-fed6-11ea-9a53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Пользователи японского сервиса Yahoo News Japan отреагировали на сюжет телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане, одном из островов Южных Курил.

Освоение Шикотана продвигается быстрыми темпами, отмечалось в сюжете, в 2021 году в рамках инфраструктурной программы «План развития Курильского архипелага» должна быть достроена новая дорога.

Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал «лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией». И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий», — подчеркнул автор сюжета.

Такой ход вещей возмутил японских читателей, которые оставили комментарии: «До России голос Японии не доходит. А жаль!», «У России нет ни малейшего желания возвращать нам острова!», «Реальный суверенитет над островами нам уже не вернуть», «Вы понимаете, что „северные территории“ не вернутся к нам никогда! Объясните мне причину, почему нельзя было добиться возвращения двух островов? Почему не развивался тогда гибкий диалог с Россией?».

Ранее NEWS.ru сообщал, что японские пользователи соцсетей уверены: Россия не вернёт Курильские острова Японии. Журналист Иэру Сато считает, что интерес японцев к проблеме «северных территорий» начнёт падать, так как все устали от этой темы. Кроме того, для России острова Южных Курил являются передовым рубежом антиамериканской обороны, и она их не отдаст.