Стало известно, где получит убежище сбежавший президент Шри-Ланки Покинувший пост президента Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре

Фото: Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Протестующие в захваченной резиденции президента Шри-Ланки

Покинувший пост президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса вылетит вечером с Мальдив в Сингапур, где получит убежище, сообщает телеканал Republic TV со ссылкой на источники. Раджапакса 12 июля подписал заявление об отставке и покинул страну.

Экс-глава государства прибудет в Сингапур 14 июля в 07:05 по местному времени (02:05 мск). Раджапакса полетит рейсом авиакомпании Singapore Airlines, — передает телеканал.

9 июля участники протестов на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента.

В стране разразился экономический кризис, вызванный нехваткой бензина и дизеля. Из-за этого с 15 марта на территории государства начались массовые протесты и митинги. Основным требованием граждан была отставка действующего главы государства.

13 июля участники протестного движения на Шри-Ланке прорвались в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Протестующие ломали ограждения, за которыми их ждали вооруженные автоматами силовики. Во время штурма защитникам премьера пришлось разгонять толпу слезоточивым газом.