Стала известна дата досрочных парламентских выборов в Ираке

https://static.news.ru/photo/d3602a80-d366-11ea-a0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Schreiner/Global Look Press

Досрочные выборы в Палату представителей (парламент) Ирака состоятся 6 июня 2021 года, заявил в ходе обращения к нации премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми.

Я объявляю 6 июня 2021 года датой проведения досрочных парламентских выборов, и мы сделаем всё, чтобы они прошли успешно и были прозрачными, — сообщил аль-Казыми, слова которого приводит телеканал Al Sumaria.

Проведение всеобщих досрочных выборов являлось одним из основных требований протестующих во время непрекращавшихся в Ираке с октября 2019 года массовых народных волнений и беспорядков. Власти страны дали обещание его выполнить, однако для этого потребовалось разработать новый избирательный закон. Его удалось принять лишь в конце декабря прошлого года.

Последний раз парламентские выборы в Ираке проходили в мае 2018 года. Следующие должны были состояться в мае 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалеку от международного аэропорта иракской столицы Багдада.

По данным Иракского информационного центра безопасности, в результате инцидента никто не погиб и не был ранен. Вред инфраструктуре города также не был причинён.