Sohu: ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским ПТРК «Корнет»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский противотанковый комплекс «Корнет» отличается особой мощью, которую он показал в результате поражения британского танка Challenger 2 в зоне проведения спецоперации, заявил сотрудник спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонг в материале для издания Sohu. По его словам, ни один танк в мире не захочет столкнуться с российским ПТРК.

Challenger 2 называли богом войны, однако когда он вышел на поле боя, он был опозорен. Что же уничтожило Challenger 2? Российский «Корнет», — отметил журналист.

Ши Хонг обратил внимание, что мощь российского ПТРК неоднократно поражала западных военных специалистов. Нынешняя ситуация, по его словам, для Украины и Британии оказалась неприятной. Эксперт добавил, что в современном мире вряд ли есть один танк, который бы хотел столкнуться с «Корнетом».

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска оставили ржаветь на поле боя в Запорожской области подбитые британские Challenger 2. Он отметил, что бойцы ВСУ не могут «оттянуть в тыл» боевые машины из-за их веса.

Российские военные в ходе проведения спецоперации уничтожили два танка Challenger 2, которые были переданы Украине в качестве военной помощи. Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что поражение западной техники в ходе СВО стало «плохим маркетингом» для боевых машин стран НАТО и «отличной рекламой» российского оружия.