СМИ: Индия и КНР пятый раз пытаются договориться об отводе войск

https://static.news.ru/photo/a591c976-d4c2-11ea-aa02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javed Dar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители командования вооружённых сил Индии и КНР на границе в районе Ладакх начали очередной этап переговоров. Цель встречи — обеспечить оперативный вывод войск из мест напряжённости вдоль линии фактического контроля.

На мероприятии присутствуют глава 14-го корпуса сухопутных войск Индии генерал Хариндер Сингх и руководитель Южного Синьцзянского военныого округа Народно-освободительной армии КНР генерал Лю Лин, передаёт газета The Times of India. Обсуждение ситуации на границе двух ядерных держав стало уже пятым. Дискуссия идёт на пограничном посту Молдо с китайской стороны линии фактического контроля, которая разделяет две страны.

По информации газеты, Индия добивается отвода сил НОАК из района высокогорного озера Пангонг Цо и восстановления статус-кво в этом спорном районе.

В конце июня Индия перебросила на востоке Ладакха ударные вертолёты Apache и истребители для укрепления обороноспособности после столкновения с китайскими военнослужащими. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы.

В акватории Бенгальского залива ВМС Индии также усилили присутствие боевых кораблей. Издание отметило, что действия Нью-Дели являются чётким сигналом для Пекина о готовности Индии к эскалации конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе.

Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.

15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР, писал NEWS.ru.

Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.