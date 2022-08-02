Авианосцы КНР вышли в море перед визитом Пелоси на Тайвань

Фото: Hu Shanmin/XinHua/Global Look Press

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, пишет тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя. Согласно его сведениям, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья.

В настоящее время нет информации о том, держат ли корабли курс в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, отмечает издание.

Тайваньское Центральное информационное агентство ранее сообщило, что Вооруженные силы Тайваня повышают уровень боеготовности в период с 08:00 утра (03:00) текущего дня до полудня 4 августа с тем, «чтобы скорректировать ее в соответствии с угрозой», которая может исходить со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Также усилена группировка истребителей на авиабазе на юго-востоке острова в районе Тайдуна. Туда перебросили восемь самолетов «Мираж-2000».