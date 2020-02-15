https://static.news.ru/photo/d7c8c58a-4ffb-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maverick Asio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о пяти новых заражённых коронавирусом COVID-19. Город-государство закрепился на третьем месте по распространению болезни после Китая и Японии.

Все инфицированные связаны с предыдущими кластерами распространения вируса. В числе заболевших — местные граждане, а также работающие здесь выходцы из Бангладеш и Китая, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Численность инфицированных в Сингапуре достигла 72 человек, при этом медики не смогли отследить источники заражения в каждом случае. 7 февраля власти подняли уровень эпидемиологической опасности и заявили об угрозе пандемии.

С начала эпидемии выздоровели 18 сингапурцев, состояние шести больных оценивают как критическое.

Как писал NEWS.ru, к 15 февраля эпидемия охватила более 67 тысяч человек, из которых 99% находятся в Китае. За полтора месяца погибли 1,5 тысячи заразившихся, выздоровели около 8,5 тысячи.