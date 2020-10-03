Школы в столице Индии не откроются до конца октября

https://static.news.ru/photo/815cbc74-0653-11eb-8c8f-fa163e074e61_660.jpg Дезинфекция в школе (Индия) Фото: Str/Xinhua/Global Look Press

В Индии власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, решили не открывать местные школы до 31 октября включительно. Причиной послужил рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщил замглавы столичного правительства Маниш Сисодиа в своём Twitter. По его словам, главный министр правительства Дели Арвинд Кеджривал заявил, что как родитель он понимает всю серьёзность ситуации. Решение вызвано прежде всего боязнью рисковать здоровьем детей, передаёт ТАСС.

Все школы в Дели будут закрыты до 31 октября из-за коронавируса, — говорится в сообщении.

All schools in Delhi to remain shut till Oct 31st https://t.co/Om9LkJohem — Rupashree Nanda (@rupashreenanda) October 4, 2020

30 сентября центральное правительство сообщило, что с 15 октября в Индии разрешается открытие школ и колледжей в рамках очередного этапа смягчения ограничений, введённых на фоне пандемии COVID-19. При этом властям каждого штата предоставляется право самостоятельно решать, открывать ли учебные заведения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди договорились о проведении саммита в Индии, как только позволят санитарно-эпидемиологические условия.