Северная Корея совершит провокацию против Байдена в ближайшие дни

В ближайшее время КНДР совершит провокацию против США, уверены американские эксперты. Она будет призвана показать Джо Байдену, избранному главой государства, что с Пхеньяном ему придётся считаться. При президенте Дональде Трампе диалог по ядерному разоружению Корейского полуострова удалось сдвинуть с мёртвой точки, хотя принципиально в отношениях двух стран мало что изменилось. Однако новое руководство Соединённых Штатов, скорее всего, выберет путь традиционной конфронтации с КНДР. Это может грозить миру очередным обострением в отношениях двух ядерных держав.

У Северной Кореи есть несколько причин для того, чтобы устроить провокацию в ближайшие дни, считает научный сотрудник аналитической корпорации RAND Брюс Беннет. Во-первых, так происходило почти каждый раз, когда на пост заступал новый президент США. Этим государство-изгой пытается напомнить главному противнику о своём существовании и войти в число приоритетов приходящей администрации. Конечная цель Пхеньяна — добиться снятия или хотя послабления международных санкций, которые не дают ему выйти из экономического кризиса. Предмет торга на этих переговорах — поэтапный отказ от ядерной программы. Но ракетную угрозу нужно постоянно держать в поле зрения Вашингтона, чем и собирается заняться КНДР в ближайшие дни, считают наблюдатели.

При этом администрации Джо Байдена придётся договариваться с более опасной Северной Кореей, чем при Трампе. Вопрос послабления санкций для Пхеньяна сегодня важен как никогда, так как из-за пандемии ему пришлось закрыть границу с Китаем. Соседнее государство было единственным, с которым КНДР более-менее активно торговала, а нелегально переправленные через границу товары пополняли местные частные рынки — важный источник дополнительного дохода для простых северокорейцев. Если в августе 2019 года товарооборот между Китаем и КНДР составил 2200 тонн, то за этот же месяц 2020 года он упал до 142 тонн. Кроме того, КНДР продолжает угрожать коронавирус, несмотря на то что официально в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания. В сложившихся экстремальных условиях руководство государства готово идти на больший риск, чтобы добиться ослабления санкционного режима.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Журнал The Diplomat называет четыре варианта провокаций, на которые способен пойти глава страны Ким Чен Ын. Прежде всего, он может провести ядерные испытания, приостановленные в рамках политики сближения с Западом. Но эта опция считается маловероятной, так как именно после предыдущих тестов ядерного оружия были введены крайне болезненные санкции ООН, к которым присоединился и Китай. Атомные бомбы — красная линия для Пекина, и Пхеньян это хорошо уяснил.

Также существует возможность артиллерийского обстрела южнокорейской территории. Минус этой опции в том, что США могут не воспринять произошедшее как прямую угрозу себе, а вот отношения с довольно миролюбивой администрацией президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина будут испорчены.

Поэтому наиболее вероятными сценариями считаются испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) или несколько тестов ракет меньшей дальности. В первом случае Пхеньян напомнит Вашингтону, что имеет средства доставки, которые способны достичь территории США, во втором — просто попадёт в заголовки мировых СМИ. Не исключено, что Ким Чен Ын выберет оба эти варианта, но начнёт с более мягкого — запуска ракет меньшей дальности.

Однако вряд ли Северная Корея добьётся чего-либо от администрации Байдена. Единственный в КНДР, кто обладает авторитетом для решения ядерных вопросов, это сам Ким Чен Ын, но новый президент США почти наверняка откажется разговаривать с ним напрямую. Руководитель КНДР в свою очередь не согласится ни на кого, кроме главы Белого дома. Ставка Дональда Трампа на «личную химию» в отношениях с Ким Чен Ыном была главной причиной, почему Северную Корею удалось вовлечь в диалог с Западом.

Я подозреваю, что подход администрации Байдена к Северной Корее будет опираться на давление и санкции, чтобы повысить цену северокорейской ракетно-ядерной программы, — поделился с Time член Совета по международным делам и бывший сотрудник Госдепартамента Эванс Ревер.

Подобную стратегию преследовал Белый дом под руководством Барака Обамы, но она не увенчалась успехом. Впрочем, и принципиально другой подход Дональда Трампа принёс мало реальных плодов. Не добившись от США хотя бы частичной отмены ограничительных мер, Северная Корея вернулась к воинственной риторике и осторожным провокациям. Так что, пространство для манёвра у Байдена не самое широкое. Как и у Ким Чен Ына.