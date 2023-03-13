Сеул планирует закупить американские истребители и ракеты-перехватчики Рёнхап: Сеул дополнительно закупит американские истребители F-35A и ракеты-перехватчики

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F-35

Власти Южной Кореи дополнительно приобретут партию американских истребителей-невидимок F-35A, а также ракет-перехватчиков корабельного базирования Standard Missile-6 (SM-6). Как передает агентство Рёнхап со ссылкой на Администрацию программы оборонных закупок (DAPA) страны, официальный Сеул объяснил это необходимостью сдерживания Северной Кореи.

Из бюджета планируется выделить на эти цели 3,75 триллиона вон ($2,85 миллиарда). Количество закупаемых самолетов не разглашается, но ожидается, что Сеул до 2028 года получит около 20 истребителей F-35A производства американской фирмы Lockheed Martin.

В настоящее время у Южной Кореи имеются 40 истребителей F-35A. Также был одобрен первоначальный план закупки ракет-перехватчиков SM-6 американской фирмы Raytheon Technologies на 770 миллиардов вон в период до 2031 года с целью более эффективного противодействия угрозам со стороны вражеских самолетов и ракет.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что истребитель пятого поколения Су-57 в ходе военной операции на Украине выполняет задачи по поражению воздушных и наземных целей. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что истребитель показал себя блестяще в ходе сражений.

К выводу, что России задействовала Су-57 на Украине, пришли в Минобороны Великобритании. В ведомстве пояснили, что данный истребитель получил название Felon (преступник). Министерство также провело анализ снимков авиабазы, где и были обнаружены пять новых Су-57.