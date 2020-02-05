https://static.news.ru/photo/075a9590-4817-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Все чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены с 14 февраля. Об этом сообщила вице-премьер правительства, глава штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в России Татьяна Голикова.

Прекращение чартерных рейсов станет одной из мер по борьбе с распространением нового коронавируса.

3 февраля правительство Китая сообщило, что планирует приостановить чартерные рейсы в Россию. Также будет ограничен ввоз экзотических животных из КНР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в посольстве Китая в Москве прошла пресс-конференция по вопросу вспышки нового коронавируса. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заверил, что благодаря чрезвычайным мерам, предпринятым его страной, скоро ситуацию удастся переломить. Китайские дипломаты также уточнили, почему они не передали российской стороне штамм вируса и как собираются сотрудничать с нашей страной в борьбе с эпидемией.