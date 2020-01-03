https://static.news.ru/photo/e42af8dc-2faf-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда арестовали пару из России. Туристы занимались сексом на пляже в Паттайе.

По данным полиции, нарушителями были 26-летний Роман Григоренко и 19-летняя Дарья Виноградова, передаёт Bangkok Post. Силовики выписали россиянам штраф в 5 тысяч бат (около 10,3 тысячи рублей) — наивысшее из возможных наказаний за половой акт в общественном месте.

Оба преступника были пьяны. Они прогуливались по пляжу и не увидели никого в непосредственной близости.

Как писал NEWS.ru, россиян уже штрафовали за подобные действия в Паттайе. Тогда пара занималась сексом прямо в воде на глазах у туристов.

Очевидцы любовных утех рассказали, что влюблённые так увлеклись процессом, что не обращали внимания на изумлённые взгляды зевак и вспышки фотокамер. Прибывшие на берег полицейские попросили пьяных россиян прикрыться и отвезли их в участок.