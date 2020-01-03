Сотрудники правоохранительных органов Таиланда арестовали пару из России. Туристы занимались сексом на пляже в Паттайе.
По данным полиции, нарушителями были 26-летний Роман Григоренко и 19-летняя Дарья Виноградова,
Оба преступника были пьяны. Они прогуливались по пляжу и не увидели никого в непосредственной близости.
Как писал NEWS.ru, россиян уже штрафовали за подобные действия в Паттайе. Тогда пара занималась сексом прямо в воде на глазах у туристов.
Очевидцы любовных утех рассказали, что влюблённые так увлеклись процессом, что не обращали внимания на изумлённые взгляды зевак и вспышки фотокамер. Прибывшие на берег полицейские попросили пьяных россиян прикрыться и отвезли их в участок.
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