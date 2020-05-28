«Роснефть» и Pertamina почти завершили покупку земли в Индонезии

https://static.news.ru/photo/05cc792a-a0f8-11ea-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denny Pohan/ZUMAPRESS.com/GLobal Look Press

Совместное предприятие «Роснефти» и индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina завершает покупку земли на острове Ява в Индонезии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление индонезийского Совета по координации инвестиций. По его данным, на приобретённой земле будет построен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. На данный момент компаниями куплено 92 % и 841 га. Объём инвестиций в проект составляет $14 млрд.

Совместное предприятие уже получило от индонезийских властей ряд разрешений на осуществление деятельности. Новый комплекс начнёт работать в 2026 году, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) создана «Роснефтью» для деятельности в Ливане. Компания зарегистрирована в Бейруте.