«Роснефть» и Pertamina почти завершили покупку земли в Индонезии

Совместное предприятие «Роснефти» и индонезийской государственной нефтегазовой компании Pertamina завершает покупку земли на острове Ява в Индонезии.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление индонезийского Совета по координации инвестиций. По его данным, на приобретённой земле будет построен нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. На данный момент компаниями куплено 92 % и 841 га. Объём инвестиций в проект составляет $14 млрд.
Совместное предприятие уже получило от индонезийских властей ряд разрешений на осуществление деятельности. Новый комплекс начнёт работать в 2026 году,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Levante Storage S.A.R.L. (Sole Partner) создана «Роснефтью» для деятельности в Ливане. Компания зарегистрирована в Бейруте.
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