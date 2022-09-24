Стала известна обстановка в Пекине на фоне слухов о госперевороте РИА Новости: ситуация в Пекине на фоне слухов о госперевороте спокойная

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Ситуация в Пекине 24 сентября спокойная, жители гуляют и готовятся к семидневным выходным по случаю 73-й годовщины образования КНР, передает РИА Новости. Ранее в западных соцсетях стала появляться информация, что в столице Китая совершен госпереворот, глава страны Си Цзиньпин задержан, а к Пекину направляется многокилометровая колонна военной техники.

Также сообщалось, что в стране массово отменяют авиаперелеты и останавливают движение поездов. Ничего из этого не подтвердилось.

21 сентября председатель КНР и Центрального военного совета страны Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сосредоточиться на подготовке к участию в реальных боевых действиях. Китайский лидер также заявил о необходимости твердо придерживаться пути реализации ранее намеченных целей реформы по повышению эффективности армии.

Ранее китаист Василий Кашин заявил, что КНР может начать более открыто поддерживать Россию в случае эскалации ситуации на Тайване. По словам эксперта, в плане реальных действий Пекин сделал много, чтобы поддержать Москву, нарастив закупки нашего сырья и увеличив некоторые составляющие своего экспорта в РФ.