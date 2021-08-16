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Президент Афганистана улетел в Оман

10:35, 16 августа 2021
Президент Афганистана улетел в Оман Фото: AP Photo/Rahmat Gul/ТАСС
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Борт президента Афганистана Ашрафа Гани после короткого пребывания в воздушном пространстве Таджикистана взял курс на Оман. Об этом сообщает таджикская служба Радио Свобода (признано в России иноагентом).

Авиадиспетчеры Душанбе согласовали с властями Узбекистана, Туркмении и Ирана перелёт над их территорией самолёта президента Афганистана в Оман, где ему будет предоставлено политическое убежище.

СМИ сообщили, что судно кружило в воздухе над Душанбе и ждало согласования воздушного маршрута от диспетчеров.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в Афганистане. Он подчеркнул, что организация достигла всех своих целей в стране. Наим от имени руководства движения гарантировал безопасность иностранных граждан и дипломатических представительств на территории страны. Также говорится о гарантиях для любого афганского политика, в том случае, если тот готов пойти на переговоры с талибами.

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