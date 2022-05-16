Премьер Шри-Ланки: бензина в стране осталось на один день

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Глава кабмина Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, занявший этот пост на прошлой неделе, выступил с обращением к нации. В нём он указал на крайне сложную экономическую ситуацию — в стране нет бензина, есть проблемы с электроэнергией и обеспечением лекарственными препаратами, пишет «Интерфакс».

У нас закончился бензин. В настоящее время у нас остались запасы только на один день, — заявил премьер.

Он подчеркнул, что «следующие несколько месяцев будут самыми тяжёлыми в жизни».

Мы должны подготовиться к тому, что нам придется пойти на некоторые жертвы и столкнуться с вызовами, — отметил он.

В ходе обращения Викрамасингхе также выступил с предложением приватизировать авиакомпанию SriLankan Airlines, а также предупредил о возможном росте инфляции в краткосрочной перспективе.

Глава кабмина также указал на необходимость срочной оплаты импортируемых в страну лекарств. В государстве, по его словам, существует недостаток 14 жизненно важных препаратов.

Кроме того, премьер предупредил, что ежедневный период отключения электроэнергии может быть продлён и составит от 15 часов в день.

На Шри-Ланке происходят столкновения между сторонниками и противниками властей. Несмотря на то что президент Готабая Раджапакса отправил в отставку премьера — собственного брата, это не успокоило демонстрантов, которые по-прежнему требуют ухода главы государства. Местная полиция жёстко разгоняла протесты. Точно известно, что в результате беспорядков погибли девять человек, в том числе двое полицейских, а 240 были ранены.