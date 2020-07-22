Посол РФ в КНДР: Пхеньян и Сеул могут денонсировать военное соглашение

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Обострение между КНДР и Южной Кореей может привести к денонсации двустороннего военного соглашения, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.

Ситуация на полуострове, межкорейские отношения — это, образно выражаясь, море, на котором то буря, то штиль. Так всегда было, так будет и впредь. Относительно спокойный период рано или поздно закончится, и тогда градус напряжённости возрастёт, дело может дойти и до денонсации Военного соглашения между Севером и Югом от 19 сентября 2018 года. Такое развитие событий было бы крайне нежелательным и, мягко говоря, неполезным для обстановки на полуострове, — сказал Мацегора в интервью NEWS.ru.

Так он ответил на вопрос о том, может ли текущее обострение между КНДР и Южной Кореей привести к денонсации двустороннего военного соглашения.

Упомянутый документ выгоден обеим сторонам. Не думаю, что интересам КНДР отвечал бы, например, отказ от бесполётных зон вдоль демаркационной линии, установленных военным соглашением. Повторюсь, соглашение крайне важно для поддержания мира и предотвращения столкновений на полуострове, его надо обязательно сохранить, — добавил посол.

По словам главы российской дипмиссии, Корейская народная армия (КНА) уже вернулась в зоны Кэсона и Кымгансана, «разместив там по батальону со всем положенным по штату вооружением».

Это, скорее, символический жест. Проводить учения на этих вплотную примыкающих к демилитаризованной зоне площадках, полагаю, особого смысла нет. У КНА есть другие места, где можно с успехом отрабатывать боевое мастерство, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, первый замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможных переговорах между Пхеньяном и Вашингтоном заявила, что руководство КНДР не нуждается в диалоге с США.

Полностью интервью А. Мацегоры будет опубликовано на сайте NEWS.ru.