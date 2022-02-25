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Посол РФ предупредил Токио о серьёзном ответе на санкции против Москвы

10:44, 25 февраля 2022
Посол РФ предупредил Токио о серьёзном ответе на санкции против Москвы
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Введение Токио дополнительных санкций в отношении Москвы не способствуют развитию дружеских отношений между двумя странами, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин. По его словам, в случае принятия ограничительных мер Токио ждёт серьёзный ответ, сообщает РИА Новости.

Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, во-первых, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьёзным, — сказал Галузин на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио.

Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония вводит новые санкции против России в связи с военной операцией на Украине. Страна замораживает активы российских банков и выдачу виз россиянам.

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