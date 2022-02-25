Посол РФ предупредил Токио о серьёзном ответе на санкции против Москвы

Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отвечая на вопрос о возможном введении ограничений в отношении России. Дипломат подчеркнула, что китайские власти никогда не считали санкции эффективным способом урегулирования конфликтов, передаёт РИА Новости.

Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства... Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, — сказала она. Ранее президент США...