Посол РФ предупредил Токио о серьёзном ответе на санкции против Москвы
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
10:44, 25 февраля 2022
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Введение Токио дополнительных санкций в отношении Москвы не способствуют развитию дружеских отношений между двумя странами, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин. По его словам, в случае принятия ограничительных мер Токио ждёт серьёзный ответ, сообщает РИА Новости.
Недавно я заявил высокопоставленным представителям японского правительства о том, что, во-первых, такие действия не останутся без ответа. Ответ будет, и я полагаю, он будет серьёзным, — сказал Галузин на пресс-конференции в клубе иностранных журналистов в Токио.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония вводит новые санкции против России в связи с военной операцией на Украине. Страна замораживает активы российских банков и выдачу виз россиянам.