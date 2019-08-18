Полиция Гонконга разместила недалеко от территории, где проходят акции протеста, два грузовика с водяными пушками для разгона демонстрантов в случае, если они поведут себя агрессивно.
Каждая из двух машин Mercedes-Benz весит по 24 тонны и оборудована мощными водяными пушками. Кроме того, грузовики могут разбрызгивать несмываемую краску, чтобы участников беспорядков можно было легко найти, передаёт газета
Как писал News.ru, 18 августа десятки тысяч человек вышли под проливной дождь в парк Виктория в Гонконге, чтобы показать, что могут выражать свой протест мирно, без столкновений с полицией.
Ранее сообщалось, что масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.