https://static.news.ru/photo/3a6fe938-c1af-11e9-857d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Гонконга разместила недалеко от территории, где проходят акции протеста, два грузовика с водяными пушками для разгона демонстрантов в случае, если они поведут себя агрессивно.

Каждая из двух машин Mercedes-Benz весит по 24 тонны и оборудована мощными водяными пушками. Кроме того, грузовики могут разбрызгивать несмываемую краску, чтобы участников беспорядков можно было легко найти, передаёт газета South China Morning Post .

Как писал News.ru, 18 августа десятки тысяч человек вышли под проливной дождь в парк Виктория в Гонконге, чтобы показать, что могут выражать свой протест мирно, без столкновений с полицией.

Ранее сообщалось, что масштабные протесты вспыхнули в Гонконге более двух месяцев назад. Люди выступили против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.