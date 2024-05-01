Почти 20 человек погибли и 30 пострадали при обрушении трассы в Китае

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Как минимум 19 человек стали жертвами обрушения части скоростной магистрали, расположенной в провинции Гуандун в южной части Китая, передает Центральное телевидение страны. Происшествие произошло в ночь на 1 мая. По предварительной информации, помощь врачей понадобилась по меньшей мере 30 пострадавшим.

По состоянию на 11:45 (06:45 мск. — NEWS.ru) 1 мая под завалами были обнаружены 18 автомобилей . <...> В общей сложности пострадали 49 человек, в том числе подтверждена смерть 19 человек, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди транспортных средств, оказавшихся в зоне ЧП, не было автобусов, грузовиков с опасным грузом и других крупногабаритных машин. Участок обрушившейся трассы имеет длину около 17,9 метра и занимает площадь около 184,3 квадратного метра. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, задействовано более 500 человек.

Ранее в Китае сообщили, что при обрушении автомагистрали под завалами оказались около 18 автомобилей с людьми. Тогда уточнялось, что специалистам удалось спасти 31 человека.

До этого стало известно о массовом ДТП в китайском городе Сучжоу, где столкнулись более 100 автомобилей. Предварительной причиной аварии названо обледенение части скоростной автомагистрали.