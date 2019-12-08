Полицейские Гонконга в ходе рейдов перед началом очередной волны антиправительственных протестов задержали 11 членов радикальной группы. У них был изъят боевой пистолет с патронами.
Это первый случай конфискации огнестрельного оружия за полгода массовых протестов, сообщает
Помимо прочего, у радикалов обнаружили обоймы с более чем сотней патронов, а также запасы другого оружия — сабли, ножи, дубинки, баллончики с перцовым газом, пиротехнические изделия.
В ходе разбирательства произошедшего выяснилось, что радикалы находились в розыске по подозрению в причастности к нападению на полицейский участок, совершённому в октябре при помощи бутылок с зажигательной смесью.
Массовые выступления продолжаются в Гонконге
Под давлением общественности власти отказались от изменений в законодательстве. Однако демонстранты продолжают протесты, которые приобрели антиправительственный характер.
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