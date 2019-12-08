https://static.news.ru/photo/5522f058-198f-11ea-bbfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Tsuji/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Гонконга в ходе рейдов перед началом очередной волны антиправительственных протестов задержали 11 членов радикальной группы. У них был изъят боевой пистолет с патронами.

Это первый случай конфискации огнестрельного оружия за полгода массовых протестов, сообщает ТАСС . В правоохранительных органах полагают, что группа планировала провокации, чтобы в дальнейшем обвинить полицейских в стрельбе по мирным гражданам.

Помимо прочего, у радикалов обнаружили обоймы с более чем сотней патронов, а также запасы другого оружия — сабли, ножи, дубинки, баллончики с перцовым газом, пиротехнические изделия.

В ходе разбирательства произошедшего выяснилось, что радикалы находились в розыске по подозрению в причастности к нападению на полицейский участок, совершённому в октябре при помощи бутылок с зажигательной смесью.

Массовые выступления продолжаются в Гонконге с начала июня . Причиной волнений стали поправки в закон об экстрадиции. Документ предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Под давлением общественности власти отказались от изменений в законодательстве. Однако демонстранты продолжают протесты, которые приобрели антиправительственный характер.