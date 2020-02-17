Организаторы приняли решение изменить даты проведения Пекинского международного автосалона. Мероприятие должно было пройти в китайской столице в конце апреля.
Причиной переноса дат стала вспышка коронавируса COVID-2019, которая произошла в КНР,
В Японии власти сообщили об отмене праздничных мероприятий по случаю 60-летнего юбилея императора Нарухито. Они должны были пройти 23 февраля,
Ранее в Гонконге отменили проведение международной ярмарки Art Basel. Мероприятие было намечено на март 2020 года, писал NEWS.ru.
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