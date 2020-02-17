https://static.news.ru/photo/baaa2ea2-515f-11ea-905f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Qiaoqiao/Xinhua/Global Look Press

Организаторы приняли решение изменить даты проведения Пекинского международного автосалона. Мероприятие должно было пройти в китайской столице в конце апреля.

Причиной переноса дат стала вспышка коронавируса COVID-2019, которая произошла в КНР, отмечает Reuters.

В Японии власти сообщили об отмене праздничных мероприятий по случаю 60-летнего юбилея императора Нарухито. Они должны были пройти 23 февраля, уточняет CNN. В Стране восходящего солнца посчитали небезопасным устраивать народные гуляния, которые могут способствовать распространению вируса нового типа.

Ранее в Гонконге отменили проведение международной ярмарки Art Basel. Мероприятие было намечено на март 2020 года, писал NEWS.ru.