Парламент Пакистана вынес вотум недоверия премьеру Имрану Хану

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Национальное собрание (нижняя палата парламента) Пакистана в ночь на 10 апреля проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану. Данное решение поддержали 174 члена депутата при необходимых 172 голосах, сообщает Geo TV.

Телеканал отмечает , что 9 апреля ушёл в отставку спикер Национального собрания Асад Кайсер. Он заявил, что оставаясь на посту, он бы участвовал «в иностранном заговоре», целью которого являлось отстранение Хана.

По данным телеканала, сменить Хана может младший брат Наваза Шарифа, трижды занимавшего пост премьера. В настоящее время Шахбаз Шариф возглавляет партию Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза).

Ранее стало известно, что кабинет министров Пакистана был распущен 3 апреля, однако Имран Хан продолжил исполнять свои обязанности согласно 224 статье конституции. Роспуск правительства произошёл после того, как вице-спикер нижней палаты парламента Касим Сури отклонил предложение оппозиции о голосовании по вотуму недоверия Хану.