«Оружие судного дня»: что за ядерный дрон-подводник «Цунами» испытала КНДР NEWS.ru узнал, насколько эффективен северокорейский подводный беспилотник и кто еще создавал похожие системы вооружений

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КНДР заявила об испытаниях новой системы подводного ядерного оружия. По официальной информации, у восточного побережья страны был запущен беспилотный аппарат, способный нести ядерное оружие, которое может вызвать «радиоактивное цунами» путем подводного атомного взрыва. Задача — уничтожить военно-морские силы и прибрежную инфраструктуру возможного противника. NEWS.ru узнал, насколько эффективно такое подводное оружие, чем новый дрон КНДР отличается от российского «Посейдона» и можно ли его назвать оружием судного дня.

Что известно о новом подводном БПЛА Северной Кореи

В сообщении государственного Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что беспилотник, названный «ядерным беспилотным подводным ударным кораблем Haeil» («Цунами»), был испытан с 21 по 23 марта. Он курсировал в водах у восточного побережья страны более 59 часов, прежде чем его испытательная боеголовка была взорвана днем в четверг, 23 марта.

«Миссия подводного ядерного стратегического оружия состоит в том, чтобы скрытно проникнуть в оперативные воды и совершить сверхмасштабное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы уничтожить военно-морские ударные группы и основные оперативные порты противника», — говорится в сообщении ЦТАК. Испытанием руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Также ЦТАК сообщило, что оружие находится в разработке с 2012 года и за последние два года прошло более 50 испытаний. По информации агентства, беспилотник «может быть развернут из любого порта или отбуксирован надводным кораблем, чтобы начать свои операции».

Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS Сеул. Трансляция новостей о запуске подводного беспилотника

Как отреагировали на «Цунами» в Южной Корее

«Последнее заявление Пхеньяна о наличии подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие, должно быть встречено скептически, потому что Северная Корея не представила никаких доказательств», — заявил профессор международных исследований Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Изли.

Хотя независимых подтверждений проведенных испытаний нет, президент Республики Корея Юн Сок Ёль воспринял сообщение ЦТАК вполне серьезно. Юн назвал заявления Пхеньяна провокационными и пообещал, что КНДР «заплатит за это».

«Я позабочусь о том, чтобы Северная Корея заплатила цену за свои безрассудные провокации», — пообещал южнокорейский лидер.

По его мнению, КНДР с каждым днем «совершенствует свое ядерное оружие ​​и проводит ракетные провокации с беспрецедентной интенсивностью».

В чем отличия «Цунами» от российского «Посейдона»

Испытанный КНДР подводный беспилотник напоминает российский «Посейдон», рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин.

«Грубо говоря, это как наш „Посейдон“ — большая торпеда. Только наши, судя по всему, пытаются сделать ее с ядерной силовой установкой, а у КНДР — обычная, но с возможностью доставить атомный заряд в определенный район Мирового океана и подорвать с последующим радиоактивным цунами», — сказал он.

Что известно о «Посейдоне»

Российский беспилотный атомный подводный аппарат «Посейдон», согласно заявлениям Минобороны РФ, способен нести ядерный заряд мощностью до двух мегатонн. Он предназначен для создания радиоактивного цунами, которое может уничтожать прибрежные города и прочую инфраструктуру на несколько километров вглубь суши. Первым экспериментальным носителем «Посейдона» станет подводный атомный ракетоносец «Белгород» проекта 09852.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Океанская многоцелевая система «Посейдон», которая проходит завершающий этап комплексных испытаний всех элементов и систем

Какие цели в США может поразить северокорейский дрон

По словам Алексея Суконкина, северокорейский беспилотник «Цунами» представляет опасность прежде всего для военных баз США в Тихом океане, а также для американских прибрежных мегаполисов.

«КНДР может направить дрон в первую очередь на американские объекты на Гуаме и Гавайях, дотянутся и до Западного побережья США, там очень много военных баз, долго перечислять. Для уничтожения крупных городов, того же Нью-Йорка, береговых баз, гражданской инфраструктуры», — пояснил Суконкин.

У северокорейской армии есть все возможности, чтобы нанести удар по США, уверен он. И американцы не смогут его отразить.

«До США они точно дотянутся. Сейчас в КНДР воинственные настроения. Но удар будет комплексный, с МБР, морскими дронами, ложными целям для перегрузки ПВО и ПРО, и отразить его не получится», — сказал эксперт.

А вот против военно-морских сил, считает он, беспилотник будет менее эффективен.

«С кораблями сложнее. США проводили испытания: разместили корабли в примерном порядке боевого ордера. И чтобы заряд в пять килотонн вывел из строя или уничтожил тот же авианосец, необходим именно надводный взрыв рядом с кораблем — в километре-полутора, а лучше — в 100 метрах. Тогда такой объект удастся вывести из строя», — добавил собеседник NEWS.ru.

По его словам, эффективность ядерного оружия против авианосных ударных групп была переоценена.

«Корабли в авианосной ударной группе (АУГ) могут располагаться в десятках или сотнях километров друг от друга, а не как в кино — рядом. Плюс все максимально прослушивается и просматривается радарами, РЛС, гидроакустикой, есть ПВО, ПРО. Всплытие такой корейской штуки где-нибудь среди ордера АУГ и последующий подрыв для США бедствием не станет. Данный дрон в первую очередь предназначен все же для уничтожения береговых целей», — подчеркнул эксперт.

Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец США «Гарри Трумэн»

Можно ли назвать дрон «Цунами» оружием судного дня

В силу поражающего фактора этого оружия его применение может поставить под угрозу существование человеческой цивилизации, уверен Суконкин.

«Если не ошибаюсь, в СССР разрабатывали подобные системы в 1950–60-х годах, а сейчас мы заявили о „Посейдоне“. Теперь еще и корейцы. Такое оружие очень эффективное, но оно, по сути, для судного дня. Это и есть оружие судного дня. После его применения вариантов для мира не останется. Начнется всеобщая борьба на полное поражение», — уверен аналитик.

По его мнению, проведенные КНДР испытания подводного беспилотника, способного нести ядерный заряд — убедительный аргумент не только для Вашингтона, но и для его союзников в Восточной Азии.

«Это весьма убедительный аргумент Ким Чен Ына, учитывая недавние запуски межконтинентальной баллистической ракеты. Оба испытания — сигнал Южной Корее, Японии и США: „Хватит перед нами выступать, проводить рядом с нами учения“. На месте США я бы начал договариваться с Кимом, слишком серьезные у него намерения. Все думают, что он просто играет, пуляя прекрасные ракеты, способные нести ядерный заряд. А кто знает, какая там мощность? Килотонна или мегатонна?» — заключил Алексей Суконкин.

«Подводный беспилотник — это начало, а не конец усилий Северной Кореи по созданию новых стратегических вооружений и усилению давления», — отмечает Лим Ыл-Чул, профессор Института дальневосточных исследований сеульского Университета Кённам. По его словам, межкорейское напряжение растет и столкновение двух государств на полуострове может случиться в любое время. «Мы не знаем пока, что с этим делать», — признал профессор.