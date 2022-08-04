«Спланированный фарс»: глава МИД Китая о действиях США на Тайване Глава МИД Китая Ван И назвал провокацией действия США по тайваньскому вопросу

Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел КНР Ван И

Провокационные действия США по тайваньскому вопросу представляют собой хорошо спланированный фарс, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном в Пномпене. По его словам, которые приводит РИА Новости, США «обнажили свое истинное уродливое лицо вероломства» перед всей международной общественностью.

Провокационные действия США по тайваньскому вопросу неслучайны, это тщательно спланированный фарс, — заявил Ван И.

Ранее глава МИД Китая назвал визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань абсолютным фарсом и отметил, что США под флагом демократии вмешиваются во внутренние дела КНР. Он также предупредил, что «играющие с огнем точно добром не кончат», и пообещал наказать «обидчиков Китая».

Пелоси посетила остров Тайвань в начале недели. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии». Между тем посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган заявил, что американская сторона столкнется с серьезными последствиями визита Пелоси на Тайвань. Пекин начал масштабные военные учения вокруг острова, ограничив полеты в шести районах.