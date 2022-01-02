Неизвестный совершил побег из Южной Кореи в КНДР

Неопознанный человек смог сбежать из Южной Кореи в КНДР в субботу, 1 января, обойдя блок-пост и пройдя демилитаризованную зону между странами. Гражданин пересек границу в восточной части провинции Канвондо. Об этом передает агентство Рёнхап со ссылкой на военных Республики Корея, добавляя, что остается неясным, гражданином какого государства является беглец.

Для поимки беглеца были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22:40 (16:40 мск - NEWS.ru) пересек военную демаркационную линию и сбежал на Север, — цитирует слова представителя Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея агентство.

Издательство также сообщило, что южнокорейские военные силы не смогли поймать перебежчика из-за географических особенностей и связались со своими коллегами из КНДР. Детали пока не разглашаются, проводится следственная проверка. По предварительным данным, сбужавший мужчина является гражданским лицом, а не военным.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна совместно с КНДР, Китаем и США готова объявить об окончании корейской войны 1950–1953 годов. Однако переговоры по этому вопросу ещё не начались из-за требования Пхеньяна к Вашингтону отказаться от «враждебной политики».

Корейская война закончилась перемирием, а не мирным договором. Формально КНДР, которую поддерживает КНР, и Южная Корея, союзником которой является Вашингтон, находятся в состоянии войны и в напряжённых отношениях.