Названа причина отсутствия случаев заражения COVID-19 в Северной Корее Историк Асмолов: в КНДР не было случаев заражения COVID из-за правильных действий властей

Северной Корее удалось избежать заражения коронавирусом в разгар пандемии, благодаря эффективным действиям властей, считает историк Константин Асмолов. По его словам, после закрытия своих границ в 2020 году страна провела серьёзную противоэпидемиологическую работу, включающую в себя дезинфекцию объектов городской инфраструктуры, пишет «Газета.Ru».

Северная Корея столкнулась лишь с «омикроном», который более контагиозен, но менее опасен для популяции. Поэтому говорить об игнорировании эпидемии Северной Кореей и «награды» в виде скачка заболеваемости неверно, — отметил Асмолов.

Историк напомнил, что правительство КНДР сообщило правдивую информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране и о первых случаях заражения коронавирусом в мае 2022 года. Асмолов считает, что сейчас власти Северной Кореи могут изменить свою политику и согласиться принять гуманитарную помощь для борьбы с COVID от России, Китая и Южной Кореи.

Ранее в КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом. До этого момента власти страны настаивали на том, что в их стране ковида нет.