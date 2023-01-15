Ученые заявили, что 92% жителей Пекина могут заразиться COVID-19 к февралю Nature Medicine: 92,3% жителей Пекина могут заразиться коронавирусом к февралю

Фото: Sheldon Cooper/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 92% жителей Пекина к 1 февраля 2023 года могут заболеть коронавирусом, считают китайские ученые. Данные исследования, опубликованные в журнале Nature Medicine, были получены при помощи динамической модели передачи коронавирусной инфекции и результатов онлайн-опросов среди инфицированных.

Доля населения, заразившегося в Пекине, составлял 75,7% к 22 декабря 2022 года и [должна вырасти до] 92,3% к 31 января 2023 года, — полагают авторы исследования.

Для статистического прогноза были использованы объемы данных за ноябрь и декабрь 2022 года, когда в КНР отказались от стратегии «нулевой толерантности» в отношении COVID-19, в том числе от локдауна и карантина для людей, контактировавших с заболевшими.

Ранее власти Китая сообщили, что 59 938 человек с COVID-19 умерли в медучреждениях в период с 8 по 12 января 2023 года. В это число не вошли жертвы пандемии, умершие за пределами стационаров. Наибольшая часть из скончавшихся умерли от осложнения иных заболеваний на фоне заражения вирусом.