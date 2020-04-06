На Филиппинах полицейский застрелил мужчину без маски, угрожавшего косой

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Власти Таиланда продлили на 12 дней запрет на посадку бортов из других стран, действовавший с 4 апреля. Меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать до 18 апреля включительно.

О решении не снимать ограничения было сообщено после того, как в стране выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусом. В Таиланде зарегистрированы более 2200 пациентов с COVID-19, 26 инфицированных скончались,...