На Филиппинах полицейский застрелил мужчину без маски, угрожавшего косой

Полицейский на Филиппинах застрелил 63-летнего мужчину в пункте контроля, где людям проверяют температуру из-за пандемии коронавируса. Пьяный фермер с косой в руках отказывался слушать врачей и не хотел надевать маску.
Мужчину разозлили претензии со стороны медиков, он стал провоцировать их, а затем грозить им сельскохозяйственным инструментом. Пытавшийся успокоить филиппинца полицейский застрелил его,
Число заразившихся COVID-19 в азиатской стране превысило 3,6 тысячи человек. Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил правоохранителям расстреливать непокорных людей, нарушающих карантин, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники