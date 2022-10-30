Кровавый Хеллоуин Сеула: к чему приводит жажда праздника В давке в Южной Корее погибли не менее 154 человек, включая четырех россиянок

Фото: Ahn Young-joon/AP/TASS

В Южной Корее объявлен национальный траур в связи с гибелью людей на праздновании Хеллоуина в Сеуле

Праздник Хеллоуин, который весьма популярен в Южной Корее среди молодежи, обернулся страшной трагедией. В результате давки, которая возникла в развлекательном районе Итхэвон Сеула, погибли более 150 человек, включая четырех россиянок. Количество жертв продолжает расти.

Как следует из сообщений местной прессы, корейская полиция была готова к повышенному наплыву участников разного рода развлекательных мероприятий на Итхэвоне в связи с Хеллоуином. Тем не менее это не помогло. Публика стала приходить к окружающим гостиницу Hamilton улицам и переулкам на Итхэвоне еще днем. Люди устали от ограничений, которые действовали более двух лет в связи с коронавирусом и из-за которых праздник не отмечали после 2019 года, а потому на этот раз собралось беспрецедентное количество людей — около 100 тысяч человек. В основном это была молодежь в возрасте от 17 до 30 лет.

Основная масса участников скопилась на относительно небольшой площади, в первую очередь в узких переулках, ширина которых составляет не более 3–5 метров. В итоге после 10 часов вечера возникла давка, когда столкнулись две волны людей, которых подпирали сзади. Некоторые не выдержали, упали, на них как домино ложились новые люди, создавая страшную картину из человеческих тел. Стали раздаваться отчаянные крики, призывы о помощи, возникла паника.

Спасатели, медики были вызваны достаточно быстро, а полиция была с самого начала, но оперативной помощи помешал ряд факторов. Основная улица Итхэвона достаточно узкая, и там практически в каждые выходные возникает пробка. Теперь же на проезжей части стояли люди, многие из которых стремились посмотреть, что же происходит там, откуда доносится шум. В результате часть спасателей и врачей прибыла с опозданием почти на час, и все равно они не могли добраться до тех, кто нуждался в помощи. Кроме того, сами по себе переулки, где произошла давка, в том районе очень узкие. Спасатели часто просто не могли выдернуть их массы тел тех, кто еще подавал признаки жизни.

Фото: JEON HEON-KYUN/EPA/TASS Более 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хеллоуина

К работам по спасению пострадавших стали привлекать и обычных граждан, которые говорили, что знают, как делать искусственное дыхание. Часть людей помогали доносить пострадавших до карет скорой помощи. Согласно данным на 21:00 по Сеулу, количество подтвержденных смертей составило 154 человека, включая 98 женщин и 56 мужчин. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 133 человека, среди которых несколько десятков тяжелых раненых. Подавляющее большинство пострадавших — молодые люди. По словам врачей, главная причина смерти — удушение, которое возникло в результате чрезмерного сдавливания.

Среди жертв оказалось заметное количество и иностранцев, что было ожидаемо, так как Итхэвон известен и как «международный квартал», где проживает значительное количество экспатов. Полиция и Служба пожарной охраны предоставили разные данные по числу погибших иностранцев. Стражи порядка заявили, что погибли 26 граждан из 14 государств, тогда как пожарные сообщили о 20 смертях среди иностранцев.

К сожалению, не обошлось и без жертв среди граждан РФ. Согласно данным посольства РФ в Сеуле, от местных властей они получили уведомления о том, что среди погибших — четверо россиян, все они — молодые девушки в возрасте от 21 до 27 лет, часть из них — этнические кореянки из РФ, а часть — россиянки европейской внешности.

Ситуация с трагедией в Корее была взята под личный контроль высшего руководства страны во главе с президентом Юн Сок Ёлем. Мэр Сеула О Се Хун прервал зарубежную поездку и экстренно вернулся в Корею, чтобы лично возглавить часть работ.

Власти же сейчас пытаются восстановить картину трагедии до мельчайших деталей, чтобы понять, что именно спровоцировало давку и можно было ли ее избежать. Некоторые стали кивать на полицию, говоря, что повышенное скопление людей было ожидаемо, а потому надо было сразу обратить внимание на разведение потоков людей. Полиция же, насколько известно, сконцентрировалась на обеспечении общественного порядка и предотвращении преступлений. Есть и те, кто считает, что в данном районе подобного рода трагедия была ожидаема: район маленький, улочки — узкие, там постоянно образуются транспортные заторы и скопление народа просто из-за физической нехватки пространства, а потому надо было бы просто закрывать выходы из метро и ограничивать доступ публики сверх установленного лимита, что неизбежно спровоцировало бы массовое недовольство соскучившихся по развлечениям молодых людей.

Фото: Lee Jin-man/AP/TASS Спасатели на месте давки в Сеуле

В СМИ одновременно активно обсуждается фотография и история одного иностранца. Буквально за пару минут до начала давки он забрался по стене переулка на одну из вывесок и повис на ней. Кто-то приветственно засвистел, кто-то стал фотографировать, а кто-то назвал его поведение «шутовством» и «позерством». Однако теперь оценки его действий иные: многие считают, что иностранец просто понял, к чему идет дело, и имел опыт или подготовку по действиям в подобных ситуациях, уйдя на «второй этаж», где и смог избежать давки. Судя по видеозаписям, затем многие пытались повторить этот же ход, но им не удалось выбраться из общей массы тел.

В связи с трагедией в Южной Корее до 5 ноября включительно объявлен национальный траур. Данный инцидент стал самым крупным по числу жертв начиная с апреля 2014 года, когда затонул паром «Севоль» и погибли 304 человека.