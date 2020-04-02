КНР протестирует вакцину от коронавируса в других странах

https://static.news.ru/photo/2818b12a-74b5-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Китайские учёные планируют провести часть испытаний вакцины от COVID-19 в наиболее пострадавших от коронавируса странах.

Об этом сообщает издание South China Morning Post. По его данным, клинические испытания начались в КНР ещё 16 марта. Теперь китайские специалисты хотят расширить тестирование.

По словам учёных, для получения более точных данных об эффективности препаратов в испытаниях должны принять участие тысячи человек. Кроме того, тестирование вакцины в странах, наиболее пострадавших от коронавируса, позволит получить более точные и быстрые результаты.

Ранее NEWS.ru писал о том, что объём производства нового высокоточного теста на выявление коронавирусной инфекции «АмплиСенс CoV-Bat-Fl» к маю 2020 года специалисты запланировали довести до еженедельного количества. Масштабный выпуск набора реагентов развернут на протяжении 14 дней на мощностях разработчика.