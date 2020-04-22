Азия

Китайский Харбин закрыли на карантин из-за новой вспышки COVID-19

23:40, 22 апреля 2020 17
Фото: Wang Jianwei/XinHua/Global Look Press

Ограничительные меры введены из-за новой вспышки коронакируса в китайском Харбине. В город запрещён въезд неместного транспорта, горожане должны получить QR-коды для пропуска.

Неместным запрещено приезжать в Харбин, находиться на улицах без масок также запрещено, сообщает агентство Global Times.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в столице китайской провинции Хэйлунцзян Харбине коронавирусом заболели 78 врачей и пациентов из-за халатности медиков. 87-летний мужчина по фамилии Чэнь лежал в больнице с повышенной температурой тела. Тест на коронавирус ему не делали, а сам пациент был уверен, что не заразен, поскольку ранее проконсультировался через соцсеть со знакомым врачом.

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