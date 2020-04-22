Китайский Харбин закрыли на карантин из-за новой вспышки COVID-19

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Официальный новостной канал КНДР со ссылкой на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына рассказал, чем он занимается после появившихся сообщений об ухудшении здоровья.

Маршал Ким Чен Ын находится в глубокой медитации, — говорится в сообщении издания в Twitter. Ранее NEWS.ru писал, что разведка США получила данные об ухудшении состояния северокорейского лидера Ким Чен...