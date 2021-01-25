Китайские власти не сомневаются в победе человечества над COVID-19

https://static.news.ru/photo/2da48d74-5f12-11eb-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/XinHua/Global Look Press

Мир добился больших успехов в борьбе с коронавирусом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении на форуме в Давосе. Он уверен, что человечеству удастся победить COVID-19.

Мы остаёмся убеждёнными в том, что зима не может остановить наступление весны. <...> Нет никаких сомнений, что человечество победит вирус и выйдет из этого бедствия ещё сильнее, — сказал он.

При этом он отметил, что рост числа новых случаев заражения коронавирусом в последнее время напоминает людям, что необходимо бороться с болезнью дальше.

Конференция ВЭФ проходит в онлайн-формате и продлится до 29 января. Участники мероприятия планируют обсудить развитие технологий, изменение климата, глобальное сотрудничество и трансформацию отраслей, передаёт РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, инфекционист Николай Малышев сообщил, что провакцинировать от коронавирусной инфекции 60–70% населения России возможно к началу второй половины года или к концу лета. После этого власти могут снять значительную часть ограничений.

Он подчеркнул, что прививочная кампания не отменяет ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока ещё недостаточное число людей имеют иммунитет, писал NEWS.ru.