Китайцы стали свидетелями редкого природного явления «Огненный трезубец»

Жители китайского города Хайлар, находящегося в провинции Внутренняя Монголия, 19 декабря могли увидеть редкое природное явление — световой столб в виде трезубца, сообщает издание People’s Daily. Такой эффект создается за счёт отражения света от крошечных кристаллов льда в атмосфере или из-за преломления света в высотных облаках, если такой свет исходит от Солнца.

В вечернее время на небе можно было увидеть три полоски света от заходящего солнца в форме трезубца: вертикальная полоска света посередине и два расходящихся от него луча, — говорится в сообщении.

This is how nature graphing y=x2 in winter: Light pillars were spotted in Hailar, north China's Inner Mongolia. The trident-shaped atmospheric optical phenomenon presented itself in a form of a vertical beam of light in the middle and two diverged ones besides. pic.twitter.com/CUz6pW0QYf — People's Daily, China (@PDChina) December 20, 2021

Световой столб — это атмосферное оптическое явление, при котором кажется, что вертикальный световой луч проходит над или под источником света. Эффект создаётся за счёт отражения света от крошечных кристаллов льда в атмосфере или из-за преломления света в высотных облаках, если такой свет исходит от Солнца.

При низких температурах кристаллы могут образовываться в более низких слоях атмосферы. По этой причине световые столбы часто наблюдаются в холодное время года.

Обычно это происходит, когда Солнце оказывается ниже горизонта во время восхода или заката. Такое явление также называется солнечным столбом. Световые столбы также могут появляться от Луны или земных источников, таких как уличные фонари.

Ранее российская стюардесса по имени Юлия на своей странице в социальной сети разместила необычную видеозапись. На кадрах можно увидеть редкое природное явление, зафиксированное на камеру во время полёта. Стюардесса выложила запись с запечатлённым разрядом в форме светящихся пучков на лобовом стекле самолёта. Данное явление называют огнями святого Эльма. В первый раз подобные разряды замечали на морских судах.