https://static.news.ru/photo/927f4dc2-434f-11ea-869c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Управление гражданской авиации Китая разрешило местным перевозчикам чартерные авиарейсы за границу для возвращения туристов из Уханя на родину.

Для того, чтобы помочь соотечественникам как можно быстрее вернуться в Ухань, Управление гражданской авиации выдаст некоторым авиаперевозчикам разрешение на организацию чартеров из зарубежных государств в Ухань, — говорится в сообщении ведомства.

Чиновники добавили, что авиакомпании не смогут отказать пассажирам из Уханя в регистрации на рейс, если они прошли медицинский осмотр.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7711. 28 января эти показатели составляли 132 и 5974 соответственно.

По мнению специалистов, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.