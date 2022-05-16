Китай призвал страны G7 прекратить вводить незаконные санкции

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Пекин призывает страны G7 сфокусироваться на мире и прекратить практику двойных или множественных стандартов в отношении других стран, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также призвал «прекратить направляться в другие страны для организации цветных революций» и не использовать незаконные санкции, пишет РИА Новости.

Мы призываем страны «Большой семёрки» по-настоящему сфокусироваться на мире и развитии во всем мире, <...> прекратить вводить незаконные санкции в отношении других стран, — заявил дипломат.

Ранее государства «Большой семёрки» сделали совместное заявление, в котором отметили, что продолжат оказывать экономическое давление на Россию и будут расширять его. Их цель состоит в том, чтобы распространить ограничения на те сектора, от которых РФ имеет особую зависимость. Страны G7 также призвали Китай прекратить поддержку России, оправдывая проведение спецоперации на Украине и «подрывая» введённые против неё санкции.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в отношении России могут быть отменены только при условии заключения мира между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что для РФ это единственная возможность освободиться от ограничений.