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Соединённые Штаты и некоторые другие страны мешают выявить источник возникновения коронавируса, заявил представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. По его словам, помехи создают политические факторы.

Совершенно верно, поиску происхождения [COVID-19] действительно мешают политические факторы. Но не из Китая, а из США и других отдельных государств. Они упорно политизируют вопрос о поисках источника пандемии, мешая сотрудничеству Китая со Всемирной организацией здравоохранения, — сказал он на брифинге.

Он рассказал о существовании у США собственных биологических лабораторий по всему миру — только на территории Украины открыто 16 таких учреждений, передаёт «Интерфакс».

Зачем США понадобилось открывать так много лабораторий по всему миру? Почему США единственные выступают против механизма инспекций Конвенции о биологическом оружии? — добавил он.

ВОЗ объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией 11 марта 2020 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в китайском городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. Предполагалось, что источником заражения стал рыбный рынок. С 14 января 2021 года эксперты ВОЗ почти месяц находились в Китае. Они не смогли определить роль рынка морепродуктов в Ухани в распространении вируса. В проекте доклада ВОЗ говорилось, что первые случаи были действительно связаны с этим рынком, но потом было выявлено такое же количество случаев на других рынках, а ряд случаев вообще не были связаны с этими торговыми площадями. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эксперты продолжают рассматривать возможные версии происхождения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что доклад ВОЗ о происхождении коронавирусной инфекции является «полным неправды». Политик убеждён, что документ является «продолжением кампании КНДР и ВОЗ по дезинформации». Помпео заявил, что наиболее вероятным источником распространения вируса является Уханьский институт вирусологии, а глава ВОЗ и лидер КНДР Си Цзиньпин сговорились и скрывают правду.