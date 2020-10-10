Ким Чен Ын извинился перед народом за недостаточно хорошее руководство

https://static.news.ru/photo/6d92ff7e-0b02-11eb-ac78-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: EPA/ТАСС

Северокорейский лидер выступил на параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи. Он извинился перед народом страны за то, что является «недостаточно» хорошим руководителем.

Политик заявил, что несёт тяжёлую ответственность по управлению страной, но ему не хватает искренности и усилий, в связи с чем северокорейцы не могут «освободиться от тягот повседневной жизни», передаёт РИА Новости.

Товарищи, я всегда только получал большое, как небо, и широкое, как море, доверие наших граждан, но никогда не мог как следует ответить на него, мне нет оправдания, — подчеркнул он.

Руководитель государства поблагодарил людей и пообещал защищать веру граждан в себя даже ценой жизни. Также он извинился перед военными за трудности при восстановлении районов, пострадавших от тайфунов.

Мне очень жаль, и в эту торжественную ночь моё сердце болит потому, что я не могу быть вместе с ними (военными. — NEWS.ru), — сказал он.

Также, как писал NEWS.ru, Ким Чен Ын пожелал Южной Корее скорее преодолеть последствия пандемии коронавирусной инфекции.

На мероприятии присутствовала его сестра Ким Ё Чжон, а также представители правительства и военного командования. Никто из них, а также участников парада не был в защитных масках. По мнению южнокорейских экспертов, это может говорить об уверенности руководства КНДР в отсутствии в стране коронавирусной инфекции.