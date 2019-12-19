https://static.news.ru/photo/6edad502-22f3-11ea-89a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Кабинет министров Японии одобрил проект бюджета на 2020 — 2021 финансовый год (начнётся с 1 апреля 2020 года — прим. NEWS.ru). Общий бюджет Страны восходящего солнца составит 102,7 триллиона иен ($939 млрд), что на 1,2% больше, чем в текущем году.

Расходы на социальные нужды, которые резко растут и на которые приходится треть бюджета, будут на $3,7 млрд выше, чем в бюджете текущего финансового года. Это связано со старением японского общества.

Japan cabinet approves record $939 billion budget spending plan for FY 2020/21 https://t.co/f60tK89lu9 pic.twitter.com/fgrekQK3CY — Reuters UK (@ReutersUK) December 20, 2019

На строительство инфраструктуры, которая предотвратит последствия от стихийных бедствий, и на реализацию новой экономической политики выделят более $16 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство жителей Японии выступает против нового срока Синдзо Абэ, занимающего пост премьер-министра государства. Рейтинг поддержки правительства снижается, а число японцев, негативно оценивающих политику властей, за месяц выросло до 43%.