https://static.news.ru/photo/f5f32cd4-520e-11ea-90bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Иокогамы один гражданин Киргизии.

Среди новых заражённых коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказался гражданин Киргизии, — сообщает агентство 24.kg.

По словам представителя круизной компании, среди заразившихся на данный момент граждане США, Канады, Японии, Китая, Австралии, Киргизии, Германии, Японии, Филиппин и Тайваня.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. По последним данным, из 3,7 тысячи человек на борту 355 заразились коронавирусом. В их числе и россиянка.

Как ранее писал NEWS.ru, пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, у которых не обнаружен коронавирус, смогут покинуть судно с 19 февраля.