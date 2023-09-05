Двое жителей КНР экскаватором проделали дыру в Великой Китайской стене

Фото: Mou Yu/XinHua/Global Look Press

Великая Китайская стена

Двое жителей КНР проделали дыру в Великой Китайской стене, чтобы сократить путь до работы. Для того, чтобы организовать проход, они использовали экскаватор. Подозреваемых задержали, им предъявлены обвинения в уничтожении культурной реликвии, сообщает EADaily со ссылкой на местный телеканал.

Как уточняет издание, брешь в стене проделали на севере провинции Шаньcи в уезде Ююй городcкого округа Шочжоу. Правоохранители установили, что к этому причастны 38-летний житель соседнего уезда по фамилии Чжэн и 55-летняя женщина по фамилии Ван.

Оба подозреваемых работали на стройке недалеко от Великой Китайской стены, которая пролегала между их домом и работой. По данным правоохранителей, историческому объекту нанесли невосполнимый урон.

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